أحفاد الفراعنة يستعدون للتحليق فى مدينة النور.. مصر تُشارك بأكبر بعثة عربية وأفريقية فى أولمبياد باريس 2024.. تأهل 138 لاعبًا ولاعبة في 21 رياضة قابلة للزيادة

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، والتى ستقام من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، تحت شعار معًا، لأجل دورة ألعاب أولمبية استثنائية.

وتُعد هذه ثالث مرة تستضيف فيها باريس هذا الحدث الرياضى العالمى بعد عامى 1900 و1924.

وتسعى فرنسا من خلال هذه الاستضافة إلى جعل هذه الدورة حدثًا استثنائيًا يُجسد قيم التضامن والشمول والاستدامة، ويُلهم الأجيال القادمة.

ومن أبرز ما يميز دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024:

ستُقام العديد من المنافسات فى مواقع تاريخية ومعالم شهيرة فى باريس، مثل برج إيفل وقصر فرساي، مما يضفى على الدورة بعدًا ثقافيًا مميزًا.

تركيز على الاستدامة

تُعد هذه الدورة الأكثر استدامة فى تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث تُستخدم مواد قابلة لإعادة التدوير فى بناء المنشآت الرياضية، وتُعتمد مصادر طاقة متجددة، وتُطبق خطط لخفض انبعاثات الكربون.

رياضات جديدة

ستُضاف رياضات جديدة إلى البرنامج الأولمبي، مثل رياضة التزلج على الماء وكرة القدم ٣x٣، مما يُتيح مشاركة مواهب رياضية جديدة وجذب جمهور أوسع.

فعاليات ثقافية

ستُقام فعاليات ثقافية متنوعة مواكبة للألعاب الأولمبية، تشمل عروضا موسيقية ومعارض فنية وعروضا مسرحية، لتُثرى تجربة الزوار وتُقدم لمحة عن الثقافة الفرنسية الغنية.

مشاركة ذوى الإعاقة

ستُقام دورة الألعاب البارالمبية بعد انتهاء فعاليات الألعاب الأولمبية مباشرة، من ٢٨ أغسطس إلى ٨ سبتمبر، لتوفير فرصة متساوية للرياضيين ذوى الإعاقة للتنافس وإبراز مهاراتهم.

وتتوقع فرنسا استقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الرياضى العالمي.

وقد وضعت الحكومة الفرنسية خططًا شاملة لضمان سلامة وأمن الزوار، وتوفير تجربة مميزة لجميع المشاركين فى هذه الدورة الاستثنائية.

دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ هى أكثر من مجرد حدث رياضي، بل هى فرصة للاحتفال بالإنسانية والثقافة والرياضة.

وتدعو فرنسا جميع شعوب العالم للمشاركة فى هذه الاحتفالية العالمية، لجعل دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ حدثًا لا ينسى.

وقد بلغت تكلفة لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية، عشرة مليارات يورو فى ظل احتساب جميع النفقات.

أصبحت مصر أكثر بلد عربى وأفريقى تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٦ يوليو وحتى ١١ أغسطس ٢٠٢٤.

وتغرد مصر منفردة بأكبر بعثة عربية وأفريقية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤؛ حيث أصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن، ١٣٨ لاعبًا ولاعبة فى ٢١ رياضة، قابلة للزيادة وهم ١٨ لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبي، ١٢ لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و١٤ لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال كرة اليد، و٨ لاعبات السباحة التوقيعية “مقعدان“، و٨٦ بطلا فى الرياضات الفردية، وذلك قبل انطلاق البطولة التى تعد أكبر تجمع رياضى فى العالم.

ويستعد أحفاد الفراعنة للتحليق فى مدينة النور، من خلال خوض بعض المواجهات الودية والرسمية والمشاركة فى المعسكرات الخارجية والداخلية من أجل التجهيز والاستعداد الجيد والقوى لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، حيث يطمحون فى تحقيق إنجاز غير مسبوق وخاصة بعد مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى ألعاب مختلفة.

وتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ من مصر، الآتي:

الجمباز

فى الجمباز الإيقاعى يحجز ٦ مقاعد، نجحت علياء صالح فى التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها فى منافسات البطولة الأفريقية، المقامة حاليا فى رواندا.

وبينما خطف منتخب مصر للجمباز الإيقاعى أيضا تذكرة التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق ب٥ لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

الدراجات

استطاع رباعى المنتخب المصرى للدراجات، حجز بطاقة التأهل رسميا إلى باريس عن طريق كل من، ابتسام زايد ويوسف زكى ومحمود بكر، فى منافسات الأمونيوم، وبينما تأهلت شهد سعيد فى منافسات الاسبرنت.

رفع الأثقال

تأهل خمسة لاعبين من مصر فى منافسات رفع الأثقال إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، حيث تأهل كل من: “عبد الرحمن محمد وزن +١٠٢ كجم، كريم كحلة وزن ٨٩ كجم، حليمة عبد العظيم وزن +٨١ كجم، نعمة سعيد وزن ٧١ كجم، وسارة سمير وزن ٨١ كجم".

السلاح

تأهل ٢١ لاعبا ولاعبة (١٢ لاعبا بواقع ٩ أساسيين و٣ احتياطيين، و٩ لاعبات بواقع ٧ أساسيات و٢ احتياطات)، إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقد ضمنت مصر تواجدها فى الأولمبياد على صعيد الفرق والفردى للرجال والسيدات فى سلاحى الشيش وسيف المبارزة (٣ لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي) فى كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (٣ لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط فى منافسات الفردى لسلاح السيف سيدات.

المصارعة

تأهل ١٠ لاعبين مصريين إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وهم: “عبد اللطيف منيع وزن +١٣٠ كجم، مؤمن ربيع وزن -٦٠ كجم، محمود عبد الرحمن وزن -٧٧ كجم، محمد مصطفى متولى وزن -٨٧ كجم، محمد على جبر وزن -٩٧ كجم، جمال عبد الناصر وزن -٥٧ كجم، عمرو رضا وزن -٧٤ كجم، مصطفى الضرس وزن -٩٧ كجم، ضياء الدين جودة وزن +١٢٥ كجم، وندى مدنى وزن -٥٠ كجم".

التايكوندو

تأهلت آية شحاتة لاعبة المنتخب المصرى للتايكوندو إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ وذلك عقب تأهلها لنهائى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة داكار بالسنغال.

واستطاعت آية الفوز فى نصف نهائى وزن تحت ٦٧ كجم على بطلة النيجر بنتيجة ٢-٠ لتصل بذلك للمباراة النهائية.

كما نجح أحمد وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو بوزن تحت ٦٨، فى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وذلك عقب الوصول للمباراة النهائية بالتصفيات الأفريقية.

وكان أحرز البطل الأوليمبى العالمى سيف عيسى الميدالية الفضية ببطولة أفريقيا للكبار G٤ بأبيدجان بساحل العاج ويتأهل بالتصنيف الأولمبى لدورة الألعاب الأولمبية باريس كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وحقق سيف عيسى الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.

كرة اليد

تأهل المنتخب المصرى الأول للرجال لكرة اليد إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، عقب تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة “٢٩-٢١“ فى نهائى البطولة التى أقيمت فى مصر.

الفروسية

تأهل الفارس نائل نصار إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد تصدره ترتيب الفرسان للمجموعة F ليفوز لمصر بمقعد فى فردى فروسية قفز الحواجز.

الغطس

تأهل محمد فاروق إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد حصد الميدالية الذهبية فى منافسات سلم ٣ متر زوجى متحرك بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فى دولة جنوب أفريقيا.

تأهل رامز ضياء إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات سلم ثابت ١٠ متر بالبطولة الأفريقية.

كما ضمنت مها عامر التأهل إلى الأولمبياد بعد حصد ذهبية منافسات سلم ٣ متر زوجى متحرك فى البطولة الأفريقية.

وتأهلت ملك توفيق إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات سلم ثابت ١٠ متر بالبطولة الأفريقية.

الشراع

تأهل على بدوى لاعب منتخب مصر للشراع إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، عقب تحقيق لقب بطولة أفريقيا للرجال iLCA٧، والتى أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باى بالغردقة.

ونجح على بدوى فى حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ قبل نهاية الجولة الأخيرة فى البطولة.

كما حققت خلود منسى لاعبة المنتخب المصرى لقب البطولة الأفريقية للشراع للسيدات iLCA٦، والتى أقيمت أيضا فى مصر، حيث نجحت اللاعبة فى حسم اللقب فى منافسات اليوم الأخير.

الكياك والكانوي

تأهلت البطلة المصرية سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكياك والكانوى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وذلك بعد تتويجها بالميدالية الفضية خلال منافسات سباق ٥٠٠ متر فردى كاياك سيدات ببطولة أفريقيا والتى أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

القوس والسهم

تأهل المنتخب المصرى للقوس والسهم إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك بعد تتويج المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى منافسات الفرق للرجال، وذهبية فرق السيدات، وذلك فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بتونس.

ومن المقرر أن تشارك مصر فى الأولمبياد بلاعب ولاعبة فى منافسات الفردي.

التجديف

تأهل البطل المصرى عبد الخالق البنا إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعدما حقق الميدالية الذهبية فى منافسات التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى تونس.

وبينما تأهل أحمد خالد ومحمد قوطة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ فى سباق زوجى مزدوج المجداف رجال خفيف.

وحقق الثنائى الميدالية الذهبية وخطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وتستمر الإنجازات المصرية فى التجديف المصري.

الرماية

تأهل عزمى محيلبة بطل رماية الإسكيت إلى أولمبياد باريس بعدما حقق الميدالية الذهبية فى بطولة العالم التى أقيمت بكرواتيا.

كما تأهل محمد حمدى لاعب المنتخب المصرى للرماية، إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، عقب تحقيق الميدالية الذهبية فى سباق البندقية ضغط هواء فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة والتى أقيمت فى مصر.

وتأهلت الرامية المصرية ريماس خليل إلى أولمبياد باريس، عقب تحقيقها الميدالية الفضية فى منافسات البندقية ١٠ متر “ضغط هواء“ بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة.

كما تأهلت هالة الجوهرى لاعبة المنتخب المصرى للرماية إلى الأولمبياد، بعدما حققت الميدالية الذهبية فى منافسات فردى المسدس هواء ١٠ متر بالبطولة الأفريقية. وحجزت أميرة أبو شقة بطلة المنتخب المصرى للرماية مقعدها فى الأولمبياد بعدما فازت بالميدالية الذهبية فى منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية. وتأهل عمر هشام لاعب المنتخب المصرى للرماية إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بعدما حقق الميدالية الفضية فى منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية.

تأهل اللاعب إبراهيم كُريم إلى أولمبياد باريس، عقب حصد الميدالية الذهبية فى سباق ٥٠ متر ٣ أوضاع رجال خلال منافسات البطولة الأفريقية للرماية والبندقية.

حجزت مريم طارق لاعبة المنتخب المصرى للرماية مقعدها فى الأولمبياد بعدما حصدت الميدالية الذهبية فى منافسات أطباق الحفرة بالبطولة الأفريقية.

حصدت الزهراء شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية “كوتة” فى وزن ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع فى البطولة الأفريقية، لتتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

حققت نور عباس الميدالية الذهبية فى سباق ٢٥ متر مسدس سيدات بالبطولة الأفريقية، لتتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتأهل الرامى المصرى عمر أكيد إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ بعد تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية.

الكرة الطائرة

تأهل المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ بعدما تفوق على المنتخب التونسى بفارق النقاط فى التصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولي.

الملاكمة

تأهلت يمنى عياد بطلة المنتخب المصرى للملاكمة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ كأول لاعبة مصرية فى التاريخ، تأهل عبد الرحمن عرابى لاعب منتخب مصر للملاكمة إلى أولمبياد باريس، بعد حصد الميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية. كما تأهل عمر العوضى إلى الأولمبياد، بعد التتويج بالميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية.

تنس الطاولة

تشارك بعثة مصر لتنس الطاولة فى أولمبياد باريس بقائمة تضم ٦ لاعبين، بواقع ٣ من الرجال و٣ من السيدات، على أن يشاركوا فى منافسات الفرق والفردي.

قد تأهل منتخب مصر للرجال إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، بينما تأهل منتخب السيدات إلى الأولمبياد، عقب التتويج أيضا بلقب البطولة الأفريقية.

كما تأهل الزوجى المختلط عمر عصر ودينا مشرف إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بعد حصد ذهبية البطولة الأفريقية.

الخماسى الحديث

حجز مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسى الحديث، مقعدًا لمصر فى أولمبياد باريس عقب فوزه بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى شهر يونيو الماضى بتركيا.

كما قد تأهلت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصرى إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بعدما حققت الميدالية الذهبية فى نهائى البطولة الأفريقية التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وعلى مستوى فردى الرجال تمكن أحمد الجندى من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضًا إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

السباحة

تأهل مروان القماش بطل المنتخب المصرى للسباحة، إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ فى سباق ١٥٠٠ متر حرة، وذلك بعد احتلال المركز التاسع فى بطولة العالم للسباحة التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية، بزمن ١٤:٥٥.١٩ دقيقة فى التصفيات.

السباحة التوقيعية "مقعدان"

تأهل المنتخب المصرى للسيدات للسباحة التوقيعية إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس ٢٠٢٤، بعد تأهله إلى نهائى الفرق فى بطولة العالم للألعاب المائية التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع ١٧٩،٠٣ نقطة.

كما ضمن الثنائى هنا هيكل وملك طوسون، التأهل إلى الأولمبياد فى منافسات الزوجى بعد صعودهما إلى نهائى بطولة العالم للألعاب المائية.

منتخب مصر لكرة القدم الأولمبي

تأهل منتخب مصر الأولمبى إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بعد تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة التى أقيمت فى المغرب.