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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أختل توازنه.. مصرع نجار سقط من الطابق السادس في العمرانية

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي نجار مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس من الشقة محل سكنه عقب اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفي بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس أختل توازنه وسقط متوفيا جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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