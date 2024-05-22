اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم، بالإنجازات التى حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بجانب دورة الخدمي الكبير وحقق أرباح وصلت إلي مليار و486 مليون جنيه تصب في خزينة الدولة المصريه.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنية والتوسعة في المكاتب والفروع ، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، يرجع إلي تنفيذ مسئولي البريد للتوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهولة ويسر بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت بدوى إلى أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تدعم جهود البريد الناجحة التي تحققت بفضل فكر واعي للدكتور شريف فاروق الذي يقود منظومة نجاح انعكست علي المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصرية.