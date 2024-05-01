شريف الدسوقي لـ "البوابة نيوز": مصطفى درويش روحه حاضرة معي حتى الآن

حرص الفنان شريف الدسوقي أحد أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، على نعى مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا العام الماضي في مثل هذا اليوم، لافتًا على أنه لم يتركه طوال فترة مرضه.

وقال شريف الدسوقي لـ "البوابة نيوز": "مصطفى درويش حتى الآن لم يفارقني لحظة، روحه حاضرة معايا وكان دائمًا بيدعمني وبيكلمني وتعلمت منه الكثير على المستوى الإنساني تحديدًا، وعمره ما قال على الأعمال الخيرية اللي بيعملها".

وأضاف: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، كان واقف جنبي طول الوقت عمره ما اتأخر عني في حاجة، كنت من أطيب الناس وأجدعهم حقيقي خسرت أخ".

وفي هذا السياق، كشف أصدقاء مصطفى درويش بعد رحيله عن مواقف خيرية أخرى، حيث كان يشارك فيها دون الإعلان عنها، منها مشاركته في وجبات وإطعام رمضان، وإخراج بعض الصدقات الخيرية.