دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن الكرواتي إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود نيكلاس فولكروج هجوم أسود الفيتسفاليا أمام الفريق الباريسي، رفقة جادون سانشو وكريم أديمي.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتيس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت

وفي الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.