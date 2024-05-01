ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات قرى حياة كريمة

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات قرى حياة كريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى اجتماع عقده  اليوم الأربعاء لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بقري حياة كريمة .


بحضور ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب و الصرف الصحى ودار الهندسة والمكتب الفنى للمحافظة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما شدد المحافظ على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، موجها بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
 

edc98575-03b7-41f2-abaa-691a4bb96085
edc98575-03b7-41f2-abaa-691a4bb96085
a2ff25e6-0f72-498f-845e-05c3ca51bbc5
a2ff25e6-0f72-498f-845e-05c3ca51bbc5
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا تطوير الريف المصري