محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات قرى حياة كريمة

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى اجتماع عقده اليوم الأربعاء لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بقري حياة كريمة .



بحضور ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب و الصرف الصحى ودار الهندسة والمكتب الفنى للمحافظة .



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



كما شدد المحافظ على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، موجها بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.



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