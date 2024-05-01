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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يستعيد نعمة الانتصارات في الدوري بفوز صعب على الإسماعيلي "صور"

احتفال لاعبو الأهلي
احتفال لاعبو الأهلي
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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نعمة الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 وإمام عاشور في الدقيقة 57، بينما سجل هدف الإسماعيلي اللاعب عبدالرحمن مجدي من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند  19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبدالقادر للإصابة في الدقيقة 23 من بداية اللقاء. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم-  محمد هاني 

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية 

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم 

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز 

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف 

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.

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