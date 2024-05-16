مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول والثاني بعد إصلاح العطل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الخط الأول والثانى بمترو الأنفاق يعملان بانتظام وبكامل طاقتها ولا يوجد حاليا زحام بالمحطات ولا أى أعطال.

وأكدت الشركة، أن هناك عطلا فى محطات المعدلات الكهربائية، وتم إصلاحه على الفور فى أقل من 4 دقائق.