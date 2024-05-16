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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول والثاني بعد إصلاح العطل

مترو الانفاق
مترو الانفاق
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الخط الأول والثانى بمترو الأنفاق يعملان بانتظام وبكامل طاقتها ولا يوجد حاليا زحام بالمحطات ولا أى أعطال.
وأكدت الشركة، أن هناك عطلا فى محطات المعدلات الكهربائية، وتم إصلاحه على الفور فى أقل من 4 دقائق.

مترو الأنفاق الخط الاول والثانى بمترو عطل