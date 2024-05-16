جروبات الغش تنشر نماذج لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لأسئلة واجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجيها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب ببعض المحافظات اليوم الخميس.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بعدد من محافظات الجمهورية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، شدد في اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما انطلقت، اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتستمر حتى الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٢٢.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة اللغة العربية كفترة أولى، والتربية الدينية، كفترة ثانية.