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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل الثانوي بطنطا

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارتي شرق وغرب طنطا، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي ٩٥٦٨٥ طالبا وطالبة امتحانات النقل للصفين الاول والثاني الثانوي العام. 
وخلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، تفقد مدرستي طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل اللجان.

وخلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه بتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الإلكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، والتواصل مع رؤساء المدن والاحياء لمنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين، أمام جميع المدارس، والنظافة خارج اللجان، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن اليوم يؤدي الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، الامتحان في اليوم الأخير لامتحانات النقل، في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.

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