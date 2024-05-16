وجبات غذائية تساعد الطلاب على التركيز في الامتحانات

تعد الوجبات الغذائية المفيدة لأولادنا من أهم ما نبحث عنه، لذا نقدم لكم أفضل الوجبات التي تساعد الطلاب على التركيز في الامتحانات.

الحمص

يعتبر الحمص من المصادر الغنية بالبروتين ويمكن تحضير وصفات شهية منه يحبها الطفل.

المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية مثل التونة والسردين مصدرا ممتازا للعديد من العناصر الغذائية ذات الأهمية الخاصة لوظيفة الدماغ، بما في ذلك دهون أوميجا 3 واليود والزنك، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصولياء على الحديد الذي يُحسِّن مستويات الطاقة ويُساعد الأطفال على التركيز.

المانجو المجفف

من الممكن أن يكون المانجو المجفف بديلا لذيذا وصحيا عن الحلويات، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف الغذائية.

الكفير

يعتبر الكفير مشروبا مفيدا وغنيا بالكالسيوم ويساعد على دعم صحة العظام لدى الأطفال. كما يحتوي على نسبة أعلى من البروبيوتيك مقارنة بالزبادي. بحسب ما نشره موقع (ذا سن) البريطاني.

وهناك أطعمة أخرى تساعد علي التركيز ومنها الأفوكادو والجريب فروت والبرتقال والكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن وتُساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال، وفي حالة توفير وجبات متوازنة ومغذية يمكن أن يُحسِّن من مستويات تركيز الأطفال ويساهم في تحقيق النمو الطبيعي والتطور الصحي، كما يحسن تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية من أداء الأطفال في المدرسة ومن شأنه تعزيز صحتهم العامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، المركز القومى للبحوث، إن فترة امتحانات الثانوية العامة هى الفترة الأكثر ضغوطا لكل الأسر المصرية.

وأكدت بسيوني، خلال مقالة علمية، أنه تتأثر صحة طالب الثانوية العامة سلبا" بسبب كثرة الضغوطات والتوتر سواء بقلة أو تشتت التركيز وقد يمتد التأثير إلى بعض التقلبات في الشهية وعسر الهضم وأيضا قد ينخفض وزن بعض الطلاب أو يزداد وزن البعض بسبب قلة اقبالهم على تناول الطعام أو زيادة الإقبال على تناول الطعام للتخلص من التوتر.