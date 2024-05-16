بالفيديو.. متحدث الزراعة: مصر تصدر لـ136 دولة بعائد 9 مليارات دولار

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية بسبب جودة المنتج المصري، مشيرا إلى أن منتج مصر الزراعي يحظى بطلب عالمي، في ظل حظر بعض الدول على بعض الصادرات المصرية حول العالم.

وتابع الدكتور محمد القرش خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة كثفت برامجها التوعوية للمزارعين؛ استمرارا لفرص مصر في التصدير.

ونوه أن مصر تصدر لنحو 136 دولة حول العالم بسبب الثقة في جودة المنتج المصري، مستطردا أن الدولة تسعى الآن لزيادة المساحة الزراعية، بالتزامن مع الحصول على اعتمادات دولية وخاصة المعامل التابعة لوزارة الزراعة.

وقال محمد القرش، إن مصر تصدر 7.5 مليون طن بعائد 9 مليارات دولار في الصادرات الزراعية.