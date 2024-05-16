اليوم.. بهاء سلطان يحيي حفل متحف الحضارة

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفلاً غنائيًا مساء اليوم الخميس في متحف الحضارة، ويقدم خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وشارك بهاء في موسم دراما رمضان الماضي خلال أغنية “الجايزة الكبرى” لمسلسل “كوبرا”، وهي من كلمات وألحان محمود طلعت.

مسلسل “كوبرا” بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.