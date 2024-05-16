الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 21 من الجنود شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل خمسة من جنوده من لواء "المظليين" وإصابة 16 آخرين خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي مقتضب، إن الجنود قضوا في القتال، أمس الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل حول ظروف مقتلهم.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أمس قتلها 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمُخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووقعت اشتباكات ضارية أمس بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، وبصفة خاصة في جباليا شمالا، وشرق رفح جنوبًا.

وحسب تحديث اليوم، يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي إلى 278.