اليوم.. اجتماع 4 لجان بالنواب لمناقشة قوانين ربط الموازنة بالتنمية الاقتصادية

تعقد 4 لجان نوعية بمجلس النواب اليوم الخميس، اجتماعات لمناقشة العديد من الملفات المهمة إذ تناقش مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 /2025 لعدد من الهيئات والوزرارات أبرزها الهيئة المصرية للبترول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالى 2024 /2025، ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالى 2024 /2025، ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن العام المالى 2024 /2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالى 2024 /2025.

كما تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024 /2025 قيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ومناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024 /2025. فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 /2025 فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وديوان عام وزارة النقل (قطاع النقل)، وديوان عام وزارة النقل (قطاع النقل البحري).

وعلى طاولة لجنة الشباب والرياضة مناقشة مشروعى قانونى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى عن السنة المالية 2024/ 2025، ومناقشة مشروعى قانونى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة عن السنة المالية 2024/ 2025.