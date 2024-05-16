متطرفون صهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم متطرفون صهاينة إسرائيليون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون، الذين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.