مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع السفير المصري تطورات الأوضاع في المنطقة

التقى المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، اليوم /الخميس/، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن بوجدانوف والنجاري ناقشا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل مفصل، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في كل من ليبيا والسودان، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الروسي المصري في عدة مجالات "مع التركيز على أهمية الحفاظ على حوار سياسي نشط".

وفي سياق متصل، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع السفير المصري، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة دول البريكس وقضايا الحد من الأسلحة.

وقالت الخارجية الروسية: "تم التركيز خلال مباحثات ريابكوف والنجاري بشكل رئيسي على سبل تعزيز التعاون داخل البريكس في ضوء رئاسة روسيا للمجموعة خلال عام 2024".

كما ناقش الجانبان، وفقا للبيان، قضايا الحد من الأسلحة بالإضافة إلى "بعض الجوانب الأخرى من جدول الأعمال الدولي الحالي".