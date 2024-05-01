حبس 10 متهمين للتشاجر وحيازة أسلحة نارية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، بحبس ١٠ متهمين بالتشاجر فيما بينهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة،وتحريز الأسلحة المضبوطه.

ووجهت لهم النيابة تهم التشاجر واثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.



تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 5 أشخاص ، بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار ، طرف ثان 5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش) على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها ، وقيام إثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما “دون إصابات ”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.