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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أحمد جابر شديد عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى لعلوم المواد بالإمارات

الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق
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وقع الاختيار على الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق والاستاذ بكلية العلوم ليكون عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى الحادى عشر لعلوم وهندسة المواد والمقرر عقده خلال الفترة من 20 الى 21 نوفمبر القادم بمدينة دبى فى الامارات العربية المتحدة .


وقال رئيس جامعة الفيوم السابق إن هذا المؤتمر يعتبر واحدا من المؤتمرات العلمية الهامة التى تنظم بشكل سنوى ويقام مؤتمر هذا العام تحت عنوان " الاتجاهات الناشئة فى علوم المواد  ..تكشف النقاب عن مواد وتقنيات جديدة"  ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالممن بينها المملكة المتحدة – رومانيا- البرتغال- البرازيل-ايطاليا- بولندا- المانيا- امريكا- تركيا- تايلاند –الصين- الهند- مصر –الامارات العربية المتحدة.


واكد الدكتور أحمد جابر شديد ان المؤتمر يهدف الى الى الجمع بين المتخصصين من المجتمع العلمى من العلماء والباحثين من الجامعات ومراكز البحوث والصناعة بهدف تطوير المعلومات وتبادل الافكار وتنمية التعاون وعرض احدث التطورات فى علوم وهندسة المواد.


واشار الى ان المؤتمر يتضمن العديد من المحاور من بينها علوم المواد –الهندسة – تكنولوجيا النانو –الهندسة الميكانيكية والمدنية – مواد اعادة التدوير- مواد الطاقة المستدامة- المعادن ومواد التعدين – المواد الحيوية و اجهزة الاستشعار الحيوية.

الدكتور أحمد جابر شديد عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى لعلوم المواد المؤتمر الدولي لعلوم المواد الفيوم رئيس جامعة الفيوم السابق