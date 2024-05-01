الإسكندرية للفيلم القصير.. ياسمينا العبد تحصل على تنويه خاص عن "إلى ريما"

حصلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد على تنويه خاص في فئة التمثيل عن فيلم “إلى ريما” بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة وأكدت حيثيات لجنة التحكيم أنه تم اختيارفيلم إلى ريما لأكثر من سبب ومن أبرزهم هو اختيار قضية إنسانية هامة بشكل كبير وأداء الفنانين في الفيلم والعناية بكل أدوات العمل.

وشاركت ياسمينا العبد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ببطولة فيلم (إلى ريما) من إخراج حسام جمال والتي تم اقامته في الفترة ما بين ٢٥ لـ٣٠ أبريل الماضي.

فيلم (إلى ريما) مأخوذ عن رواية (في قلبي أنثي عبرية) للكاتبة د. خولة حمدي وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيراً.. وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة. الفيلم من إخراج وتأليف حسام جمال ويشاركه في الكتابة نورهان عبد السلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+ بلال الطراوي.

مؤخراً حققت ياسمينا العبد نجاح في موسم رمضان بمسلسل (مسار إجباري) والذي يعرض حالياً على منصة Watch it حيث قدمت ياسمينا دور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا. والعرض على منصة نتفلكس. المسلسل بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.

وتنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من فيلم سكر خلال هذا العام والذي عرض الجزء الأول منه في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.

وشاركت الفنانة ياسمينا العبد مؤخراً في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان " In Bloom" التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك بمبادرة من مؤسسة MTV Staying Alive وParamount Global ومؤسسة Bill and Melinda Gates.. حيث تقوم ياسمينا العبد بدور "فاي" بفيلم بعنوان "Period" من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.