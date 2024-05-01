ماجدة موريس لـ البوابة نيوز: بدون سابق إنذار ناقش "تبادل الأطفال" بشكل مختلف

ترى الناقدة الفنية ماجدة موريس، أن مسلسل بدون سابق إنذار من أكثر المسلسلات التي طرح قضية تبادل الأطفال بشكل جيد للغاية.

وأوضحت موريس في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن هذا المسلسل به اهتمام شديد لكل التفاصيل كي لا أحد يسيء الفهم من خلال دور الطفل الذي أُصيب بمرض السرطان في الدم وكان لابد ضرورة نقل دم له عن طريق أبويه وتم عمل فحوصات له لكي يُعالج وعندما تم عمل تحليل للأب اكشتف أن هذا الطفل ليس ابنه وقامت الأم بإجراء نفس التحاليل وأكدت النتيجة بأنها لست أمه وفي النهاية أصبح الطفل ليس ابنهم ومن هنا تم البحث طوال حلقات المسلسل عن حقيقة الطفل وفي النهاية اكتشفوا أن تم تبادله في المستشفي وتوالت أحداث المسلسل في شىء من الإثارة والتشويق.

وأضافت: " رأيي الشخصي أري أن هذا المسلسل هو الوحيد الذي تناول تلك القضية بشكل رائع من حيث أسلوب كتابته والمخرج وفريق العمل ككل وكل عناصره تجعل أي شخص لديه فكرة عن تلك القضية أو لا يعي جيداً كيف يسلك الطريق إذ حدث له هذا الأمر".