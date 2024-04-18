بالحبة السامة.. فتاة تنهي حياتها بعد رفض أهلها خطبتها من شاب بالدقهلية

تخلصت فتاة فى العقد الثاني من عمرها بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، لمرورها بأزمة نفسية حادة نتيجة ارتباطها عاطفيا بأحد الأشخاص وتقدمه لخطبتها ورفض أهليتها.

فتاة تتخلص من حياتها بعد رفض أهلها خطبتها من شاب في الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول "أميرة.ا.ا.ا"،19 عاما، حاصلة على دبلم فني ومقيمة شربين مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة" وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص وسؤال والدها ،48 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان قرر بتناول نجلته مادة سامة "قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال"، بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث اصابتها التي اودت بحياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة على إثر ارتباطها عاطفيا بأحد الأشخاص وتقدمه لخطبتها ورفضهم ذلك، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.