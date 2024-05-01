بدء تفعيل إجراءات الإخطار الإلكتروني لتحركات السائحين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي يبدأ العمل بها اليوم، والخاصة بمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية مع وزارة الداخلية للمنطقة المركزية (الإخطار المميكن)، وذلك تنظيما لسير العمل بالمنظومة بعد ملاحظة كثرة عدد الشركات التي انضمت لها مؤخرا.

وتضمنت الإجراءات تخصيص رقم موبايل تابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وخاص بالمنظومة، تكون مهمته المساعدة في كل ما يتعلق بإجراءات أجهزة التشفير(جديد - إضافي- به عطل)، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتدريب وملفات التعريف والعرض التوضيحي الخاص بالمنظومة، ثم متابعة طلبات الدخول في جروب الواتساب الخاص بالمنظومة.

وأكدت أنه تم إنشاء خط ساخن برقم 19654، وذلك خاص بجميع نواقص المدخلات المعلوماتية، على أن يقوم المتصل بإعطاء بيانات "الاسم ثنائي - رقم الموبايل - اسم الشركة - رقم الترخيص"، ويتم طلب إضافة ماهو غير مدرج على المنظومة مثل: المركبات السياحية (سيتم اضافة رقم السيارة واسم السائق)، المرشدين السياحيين (اسم المرشد السياحي - الرقم القومي -رقم ترخيص المرشد)، المزارات: (اسم المزار/المكان السياحي والغير سياحي– المدينة – المحافظة)، والمطاعم ( اسم المطعم – اسم الشارع – المدينة -المحافظة )، والدهبيات، والطرق (مكان الطريق–المنطقة – المحافظة)، ثم خطوط الطيران الغير مدرجة على المنظومة.

وشملت تعليمات الوزارة: "لا يتم مناقشة أو طلب حل أي نوع آخر من أي مشاكل المنظومة التي تواجه الشركة أثناء عمل الإخطار، ويخصص الرقم الخاص بالوزارة لتلقي المكالمات الفائتة من الغرفة وفي حالة تأخر استجابة الكول سنتر في إضافة المدخلات المطلوبة، كما يتم تخصيص جروب الواتساب الخاص بالمنظومة في الوقت الحالي لمشاكل الدعم الفني".