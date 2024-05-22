رئيس شركة العاصمة الإدارية: 4.2 مليار جنيه مقابل إيجارات الحي الحكومى خلال 2024

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه تم البدء فى أعمال المرحلة الأولى لمحطة المياه الرئيسية للعاصمة الإدارية بطاقة 1.5 مليون متر مكعب وبتكلفة تتخطى 40 مليار جنيه على عامين.

وتابع بدأنا أعمال المرحلة الاولى بطاقة تصل إلى 800 ألف متر مكعب وستغطي احتياجات المرحلة الاولى من العاصمة ومن المتوقع تشغيلها خلال عام ونصف.

واضاف ان جميع المرافق تم توصيلها إلى الأحياء السكنية والحى الحكومي، لافتا إلى أن اأى مطور ينتهى من مشروعه سيتمكن من إدخال المرافق مباشرة وتسكين العملاء.

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تصريحات صحفية على هامش جولة بإحدى المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاربعاء، ان الشركة تخطط لاستثمار ما بين 50 الي 60 مليار جنيه خلال العام الجارى وتتركز اغلبها فى مشروعات البني التحتية واستكمال المرافق.

وتابع تم إنشاء العديد من شركات الإدارة بالتعاون مع القطاع الخاص والتى بدإت فى أعمالها من بينها التعاقد مع شركة بيئة الإماراتية لإدارة منظومة المخالفات وشركة أتوس الفرنسية والمسئولة عن تقديم الخدمات الذكية داخل العاصمة الإدارية، وكما تعاقدنا مع شركة دورش الألمانية لإدارة مرفق المياه داخل العاصمة وفقا لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة بهدف تقليل فاقد شبكات المياه إلى 7% مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية.

وأضاف أنه جارى حاليا اختيار الشريك من القطاع الخاص لتأسيس شركة لإدارة مرفق الكهرباء موضحا انها حصلت بالفعل على رخصة من وزارة الكهرباء

وأوضح أن شركة العاصمة تدير حاليا منظومة النقل الداخلي، لافتا إلى أنها نجحت حتى الآن فى نقل 1.5 مليون راكب خلال الفترة من مارس 2023 وحتى الآن.

واضاف ان الشركة تتلقى عروض للاستثمار بشكل مستمر من شركات محلية وخليجية مضيفا انه الشركة في مفاوضات حاليا مع شركتى مدينة مصر و الأهلى صبور للحصول على قطعتى ارض بمساحات جيدة.

ولفت إلى أن الشركة استضافت الأسبوع الماضي وفدا من شركات سعودية ورجال أعمال وصناديق استثمار عقارية فى جولة للتعرف على العاصمة الإدارية ومشروعاتها والفرص الاستثمارية المتاحة موضحا أن العديد من الشركات كان لها انطباعات ايجابية لافتا إلى ان السوق العقارى المصرى سوق جذاب ويشهد معدلات نمو مستمرة.

وأوضح ان شركة العاصمة ستحصل عائد مقابل الإيجارات الخاصة بالحى الحكومي خلال العام الجارى 2024 بنحو 4.2 مليار جنيه.