تشكيل هجومي للإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي بعد قليل على ملعب “رج العرب” في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز بينما يحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.