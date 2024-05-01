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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل هجومي للإسماعيلي أمام الأهلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي بعد قليل على ملعب “رج العرب” في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز بينما يحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم 

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز 

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف 

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.

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