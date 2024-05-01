تفاصيل.. اعتماد موازنة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بـ3.229 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى الموازنة العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس حسام عفيفي تنفيذ الخطة الاستثمارية بقيمه 3.229 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 ومن المستهدف لتحسين اداء الشبكات و تلبيه النمو المتزايد فى الطلب على الطاقه الكهربائيه من خلال الاتى:- توسع جديد وعدد 92 محول وعدد 30 كشك وعدد67 لوحات جهد متوسط و82.1 كم كابلات جهد متوسط وعدد 78 لوحات جهد منخفض وعدد 214 صناديق وعدد 12 اعمدة وعدد 1 موصلات معزوله و102.05 كم كابلات جهد منخفض

2- احلال و تجديد:- عدد 81 محول وعدد 22 اكشاك وعدد 48 لوحات جهد متوسط و26.9 كم كابلات جهد متوسط وعدد 55 لوحات حهد منخفض وعدد 246 صناديق جهد منخفض وعدد 450 اعمدة و155 كم موصلات معزوله و63.53 كم كابلات حهد منخفض.

ثانيا “تطوير مراكز خدمة العملاء والخدمات المقدمة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء”

تتم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في اطار استراتيجية تعزيز وفاعلية الخدمات وتحقيق رضاء العملاء من خلال :

-1 انشاء وتفعيل نظام لجودة الخدمات عن طريق مورد بشري قادر علي تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر.

2- ترسيخ مفهوم الهوية البصرية لجميع مراكز خدمة العملاء وتشمل مجموعة متناسقة من العناصر المرئية التي تعبر عن الشركة.

- عمل إحلال وتجديد وتغيير الشكل الهندسي للمبني بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العملاء .

- فصل أماكن الخدمات المقدمة للعملاء لتسهيل وتيسير تقديم الخدمة وذلك من خلال:

1- مركز خدمة العملاء (للتعاقدات)

2- مركز خدمة العملاء (للشحن والتحصيل)

1- مركز خدمة العملاء (التعاقدات) ..تقديم خدمات ( التعاقدات والحصول على الشهادات وتقوية العدادات وطلبات الفحص )

2- مركز خدمة عملاء ( الشحن والتحصيل ) ..تقديم خدمات ( الشحن – تحصيل الايصالات – سداد سرقات التيار )

“مركز خدمة العملاء”

تطوير وإعادة هيكلة مراكز خدمة العملاء من حيث:-

1- زيادة عدد منافذ تقديم الخدمات

2- تأهيل العاملين لتقديم كافة الخدمات

Q – System- :.

هو عبارة عن مكينة لتنظيم العملاء لتلقي الخدمات حيث يتم ارسال رسائل نصية علي الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقي الخدمة ورسالة اخري لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل اليه

- تطوير منطقة انتظار العملاء مع وضع شاشات توضح الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمة والمدة الزمنية لكل خدمة

- جهاز ذوي الهمم (الصم والبكم )

هو عبارة عن تابلت يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات للعملاء وتلقي استفساراتهم والرد عليها من خلال برنامج معد لذلك

“ تابلت الاستبيانات”

هو عبارة عن تابلت لاستبيان اراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمة لهم

- لافتات ارشادية

تم وضع العديد من اللافتات الارشادية داخل مراكز خدمة العملاء تحمل رسائل موجه للحفاظ علي الكهرباء وترشيد الاستهلاك .

- مدخل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة:

عمل ممر رخامي قليل الانحدار يسمي (رامب) خاص بالسادة ذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة الوصل الي مكان تقديم الخدمة

- المنطقة الذكيةSmart Area :

هي منطقة يتم من خلالها حصول العميل علي الخدمة بنفسه لفتح حساب على المنصة الالكترونية الموحدة

- خدمات المنصة الالكترونية:

- تعاقد و تقوية و سداد مديونية وابلاغ قراءة و تقديم شكوي و خدمات اخري

- التعاقد على عداد :

- يتوجه العميل الي مركز خدمة العملاء لتقديم طلب توصيل التغذية الكهربائية علي النماذج المعتمدة وتقديم المستندات المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي – سند ملكية /توكيل رسمي من مالك العداد – في حال النشاط التجاري يضاف البطاقة الضربية والسجل التجاري – وفي حالة النشاط الصناعي يضاف السجل الصناعي ) وسداد رسوم المعاينة الفنية لاستكمال اجراءات التعاقد طبقا لكل حالة - يقوم مسئول الشباك الواحد بأتمام اجراءات التعاقد كالاتي:

- التأكد من وصول موافقة الجهة الاداراية

- استلام مستندات التعاقد ومراجعتها

- تحصيل قيمة المقايسة وتوقيع العقد

“فحص عداد”

يتم تغيير العداد (ديجيتال او مسبق الدفع) بناءا على طلب العميل ويقدم العميل المستندات المطلوبة (صورة حديثة لقراءة العداد او كارت الشحن + صورة الرقم القومي) وسداد المديونية على العداد واصدار اذن لتغيير العداد الجديد وتهيئته وتركيبه

“رفع العداد”

بناءً على طلب المشترك في حالة الهدم: يتقدم العميل بطلب انهاء التعاقد باستفاء نموذج رفع العداد وتقديم المستندات المطلوبة (صورة حديثة لقراءة العداد او كارت الشحن + صورة بطاقة الرقم القومي – توكيل من صاحب العداد + سداد المديونيات + عمل معاينة والتأكد من ان المكان مهدوم) وعمل اذن الرفع الازم لرفع العداد

“شهادة التعاقد او الاستهلاك او التصالح” - في حالة طلب العميل عمل شهادة يتم استيفاء الطلب مع تقديم المستندات المطلوبة

• صورة حديثة لقراءة العداد او كارت الشحن

• صورة الرقم القومي او توكيل من صاحب العداد

• سداد المديونيات

• ايصال سداد محضر السرقة في حالة شهادة التصالح

ومراجعة الطلب مع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات وسداد العميل لرسوم الشهادة المقررة وفي حالة شهادة الاستهلاك تتضمن الشهادة فترة الاستهلاكات المطلوبة واصدار الشهادة الكترونيا ومراجعتها من قبل ادارة الاصدار واعتمادها من المدير العام وختمها بخاتم الشركة بعد استيفاء التوقيعات عليها وتسليمها للعميل

مقايسات العدادات الكودية المقسطة من خلال المنصة الالكترونية ومحاضر السرقات:

يتم تسجيل مراجع الحساب لكل مشترك يوميا لتتمكن ادارة الشبكات من طباعة اذون التركيب

مطابقة عدد وقيمة الحالات المقسطة يوميا بعدد وقيمة نفس الحالات في اليوم التالي ببرنامج خدمة العملاء ويتم ختمها بخاتم خدمة العملاء وتسليمها يوميا لإدارة مراجعة الايرادات

“الخدمات المقدمة بمركز شحن العدادات”

- شحن العدادات

- في حالة حضور العميل بالكارت يتم تأكيد بياناته وشحن الكارت نقدا او فيزا اوامر دفع الكتروني وطباعة الفاتورة وختمها بخاتم مسئول الشحن وتسليمها للعميل

- استخراج كروت (بدل فاقد – تالف – استبدال)

وذلك بطلب من العميل باستخراج كارت بديل للعداد واصدار الكارت للعميل بعد سداد المصاريف المستحقة او استيفاء جميع المستندات المطلوبة (صورة من الرقم القومي للعميل – رقم العداد – سند ملكية في حالة عدم تواجد صاحب العداد – صورة من محضر شرطة بفقد الكارت)

“ تفعيل كروت الفنيين”

وذلك من خلال تنشيط الكارت لحل مشاكل المشتركين (إطلاق تيار – ضبط وقت وتاريخ – مسح تلاعب بالعداد)

- تحصيل ايصالات الانارة وسرقات التيار ورسوم شهادات التصالح للعملاء:

وذلك بحضور العميل واستعلامه عن قيمة الفاتورة وسدادها نقدا او بالفيزا وطباعة الايصال وختمه بخاتم الموظف المسئول وتسليمه للعميل

“التحصيل”

من المستهدف تحقيق تحصيل نقدي بمبلغ 30.235 مليار جنية خلال عام الموازنة 2024 / 2025 ومستهدف تحقيق نسبة تحصيل 107.5 من الإصدار والمتأخرات إلى الإصدار خلال موازنة العام المالي 2024 / 2025 على النحو التالي:

- نسبة التحصيل النقدي المستهدفة عام 2024/2025: 107.5%

- نسبة التحصيل النقدي المتوقعة عام 2023/2024: 101.4%

- نسبة التحصيل النقدي الفعلية عام 2022/2023: 88.8%

“تركيب العدادات ”

استهدفت الشركة خطة تركيب العدادات بعام الموازنة 2024 / 2025 كما يلي: -

- تركيب 317 ألف مشترك عدادات مسبقة الدفع

- تركيب 190 ألف مشترك عدادات ذكية من خلال مشروع جايكا

- تركيب 27 ألف مشترك لكبار المشتركين عدادات ذكية

“الرسائل القصيرة SMS”

-تفعيل و تشغيل خدمة الرسائل القصيرة SMS بقيمة الفواتير الصادرة للسادة المشتركين شهريا والتي تبلغ حوالي 3.5 مليون رسالة شهريا مما لها الأثر في تحسين عملية تحصيل الفواتير شهرياً

تحصيل محاضر سرقات التيار

فتح منافذ لتحصيل محاضر سرقات التيار عن طريق شركات التحصيل الالكترونية.

“إجراءات تحسين مؤشرات إستمرارية جودة التغذية الكهربائية”

لتقليل زمن وعدد مرات الإنقطاع يتم إتخاذ الإجراءات الآتية: -

1- الإلتزام بتنفيذ الخطة الإستثمارية:

- (توسع و جديد) للشبكات: لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية و الوصول إلي الأحمال المثلي لجميع المهمات لعدم حدوث إنقطاعات غير مبرمجة.

و(الإحلال والتجديد) للمهمات المتهالكة بالشبكات من لوحات توزيع الجهد المتوسط (الموزعات).

• الأكشاك الصاج بمحتوياتها و كابلات و محولات التوزيع و لوحات حلقية جهد متوسط – لوحات جهد منخفض (التركيبات المفتوحة) و صناديق التوزيع.

2- الإلتزام ببرامج الصيانة لتقليل زمن الانقطاعات الغير مبرمجة.

3- التوسع في تشغيل التحكمات الآلية بالإضافة لتوزيع وتمركز سيارات التشغيل وماكينات الطوارئ علي النطاق الجغرافي للشركة لتقليل زمن المناورات و الإنقطاعات.

“جودة الجهد ( للحفاظ علي قيم الجهد في الحدود المسموح بها) ”

1- الإستمرارية في إستخدام كابلات وموصلات ذات مقاطع مناسبة للأحمال.

2- متابعة إحلال وتدوير محولات التوزيع التي أحمالها تجاوزت الحمل الأمثل أو ذات الأحمال المنخفضة بأخري بسعة مناسبة.

3- متابعة تركيب مكثفات لدي كبار المشتركين.

4- مراعاة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية القائمة ونسب التحميل المقننة.

5- متابعة قياس عناصر جودة التغذية الكهربائية خاصة بالمناطق الصناعية لتحسين الخدمة لدي المشتركين.

“تحسين معامل القدرة ”

1- متابعة المكثفات المركبة بما يحافظ علي مستوي معامل القدرة بالشبكة عند 0.95.

2- الإستمرار في تركيب مكثفات بالشبكة لمواجهة معدل الطلب علي الطاقة.

3- متابعة معامل القدرة للمحولات بمحطات المحولات المغذية لشبكات الشركة من خلال:

- نظام SCADA بتحكم 66 ك.ف شهرياً و Load Profil الخاص بعدادات الطاقة المركبة علي خلايا محولات 11/66 ك.ف ، 66/22 ك.ف.

“الميكنة (نظم المعلومات)”

1- إستكمال العمل علي توحيد البرامج الموجودة بالشركة علي قاعدة بيانات موحدة مركزية بمركز البيانات الرئيسي بالعبور وربطها بفروع الشركة مثل برنامج الشباك الواحد والتحصيل والجرد بإستخدام الباركود.

2- إستكمال تجهيز Disaster recovery (DR) بخوادم ووحدات تخزين وراكات وغيره لعمل شبكة ربط مؤمنة.

3- الإستمرار في الخطة التدريبية للعاملين لتأهيل الكوادر التي تعمل علي منظومة ال Data center.

4- إستكمال هيكلة البنية التحتية للشبكة والأجهزة لمباني إدارات (بهتيم – السلام – نبيل الوقاد – الخانكة – الخصوص – القناطر – المرج) وفقاً لمتطلبات الجهة المسئولة عن تأمين البيانات ومتطلبات الأستشاري وتحديث مراكز الخدمة وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة القابضة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتجهيز مراكز خدمة خاصة بذوي الهمم.

5- إستكمال تحديث جميع السويتشات بجميع فروع الشركة لمنع حدوث إختناق للشبكة.

6- إستكمال العمل علي التوسع في تحويل خطوط الربط النحاسية إلي خطوط فايبر وزيادة السرعة لفروع الشركة لإستيعاب المركزية المعلوماتية لقواعد البيانات وأنظمة التحول الرقمي.

7- توفير الإحتياجات اللازمة لإصدار فواتير إدارات الشركة و تشغيل برنامج كبار المشتركين.

8- إستمرار تحديث برنامج الشباك الواحد وربطه بالوردية والتكاليف والعدادات وربطة ببرنامج الإصدار والمخازن وبرنامج الضبطية القضائية.

9- إستكمال إحتياجات الشركة من أجهزة الحاسب الآلي اللازمة وملحقاتها من طابعات و إسكانرات وغيرها وفقاً للإحتياجات الفعلية.

“الطاقه الشمسيه”

من المستهدف تنفيذ عدد 60 محطه طاقه شمسيه خلال عام الموازنة 2024/2025لدى المشتركين بقدرات مختلفة و هى:-

- الفعلي 2022/2023 (81 محطه)

- المتوقع 2023/2024 (54 محطه)

- المستهدف 2024/2025 ( 60 محطه)

ترشيد الطاقة

1-اجراء دراسات معامل الحمل للقطاعات التالية (الصناعي والتجاري والحكومي والخدمي)

2-اجراء الدراسه الخاصة بتحسين كفاءه استخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات

3-عقد عدد (50) ندوه توعيه بكفاءة استخدام الطاقة بالمدارس والمنشآت الحكومية