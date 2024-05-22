مزادات عالمية| دار بونهامز تطرح لوحة يايوي كوساما بـ 5 ملايين دولار

تواصل "البوابة نيوز" متابعة نشاط المزادات العالمية للفنون المختلفة، حيث قررت دار بونهامز للمزادات، طرح لوحة للفنانة اليابانية يايوي كوساما بعنوان "إنفينيتى" فى مزادها بهونج كونج الأسبوع المقبل.

تقدر قيمة لوحة يايوي كوساما التى جاءت باللونين الأحمر والأسود من عام 1995 بأكثر من 5 ملايين دولار.

تعد اللوحة مثالًا نادرًا على دمج كوساما بين اثنين من أشهر زخارفها، وهما النقاط والشبكات اللامتناهية، من الناحية التركيبية، ينقسم العمل إلى قسمين، مع وجود نقاط سوداء على خلفية حمراء على الجانب الأيمن وشبكة سوداء وحمراء على اليسار.

وووصفت بونهامز فى في بيان لها العمل بأنه "غامر ومقنع... إن الحلقات المتكررة التي لا نهاية لها هي بمثابة فكرة رئيسية أعيد استخدامها طوال حياتها المهنية، مما يعكس تاريخها الشخصي وحالتها الداخلية."

يايوي كوساما هى الفنانة المعاصرة الأكثر مبيعًا في عام 2023 ، حققت أعمالها 80.9 مليون دولار في مزاد ذلك العام، أي أكثر من 30 مليون دولار التي حققها ديفيد هوكني، صاحب أعلى المبيعات في العام السابق.

كانت أغلى لوحة بيعت من قبل كوساما العام الماضي هي لوحة " زهرة" التي رسمتها عام 2024 ، والتي جلبت ما يقرب من 10 ملايين دولار خلال مزاد في دار كريستيز في هونج كونج.

في أبريل 2023، بيعت مجموعة من خمسة أعمال لكوساما، والتي تم إنتاجها جميعًا خلال العشرين عامًا الماضية، مقابل 22.9 مليون دولار خلال بيع مسائي لـ Sotheby، في هونغ كونج ، في السنوات الأخيرة، ارتفعت شعبية كوساما في سوق الفن بشكل كبير.