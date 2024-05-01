محافظ ورئيس جامعة مطروح يشهدان فعاليات مؤتمر المؤثرات المستدامة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء ، فعاليات مؤتمر المؤثرات المستدامة الطاقة - الغذاء - المناخ في نسخته الأولى، والذي يمثل باكورة التعاون العلمي بين كلية علوم البترول والتعدين بالجامعة، والجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بوزارة الزراعة، وذلك بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

محافظ مطروح: نتميز بالإنتاج الزراعي الغير معالج كيماويًا مما يزيد من فرص تصديره خارجيًا

في مستهل فعاليات المؤتمر، رحب اللواء خالد شعيب بضيوف المحافظة، موضحًا أن مطروح تعد ثاني أكبر المحافظات مساحةً مع امتداد ساحلي متميز خلق لها تنوع بيئي وبيولوجي أعطى لها العديد من المقومات التنموية

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن من خلال إقامة عدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى غير المسبوقة، مشيرًا إلى تميز المحافظة بالإنتاج الزراعي الغير معالج كيماويًا مما يزيد من فرص تصديره خارجيًا، مثل منتجات التمور والتين والزيتون، حيث تم العمل على التخطيط للاستغلال الأمثل لهذه المنتجات كمصدر اقتصادي وأمن غذائي مع التسويق لها من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

رئيس جامعة مطروح: الجميع مشارك في الحدث بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

وفي كلمته رحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور، موضحًا أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور تشمل الطاقة والغذاء والمناخ، مؤكدًا أن الجميع يشعر بمدى الاحتياج لتلك المحاور التي تمس الجميع، ولا أحد بمنأى عنها، وشدد على ضرورة مشاركة الجميع وكذلك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بما يمتلكون من خبرات؛ بما يساهم في سد الفجوة وإيجاد حلولًا بديلة، فالجميع مشارك في الحدث بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تساهم في الحفاظ على التنمية المستدامة للطاقة والغذاء والمناخ.

عميد كلية البترول والتعدين: يدعو لضرورة تضافر الجهود العالمية والمحلية لمواجهة التحديات العالمية

وأوضح الدكتور رجب اسماعيل مراد القائم بأعمال عميد كلية علوم البترول والتعدين بالجامعة، أن المؤتمر يناقش أمورًا تتعلق بالأمن الغذائي واستدامته، وتأثيره وتأثره بالطاقة، وكذلك تأثيرات التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وبحث سبل التصدي لتلك التحديات بروح الابتكار

ودعا لضرورة تضافر الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تلك التحديات العالمية، متمنيًا أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار لبناء مستقبل أفضل للجميع.

رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية: تأثير سلبي لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض

بدوره أعرب الدكتور محمد محمود يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، عن سعادته لوجوده وسط هذه الكوكبة المتميزة من علماء مصر في مجالات الطاقة والغذاء والمناخ، موضحًا أن أهمية المؤتمر تتمثل في كيفية تفعيل المزايا الناتجة من تدخلات التفاعلات الثلاثة محاور المؤتمر وتقليل التداعيات السلبية، مشيرًا لحدوث تأثيرًا سلبيًا لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض.

رئيس مركز التنمية المستدامة: جامعة مطروح منارة العلم في المحافظة

وأشار المهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة، إلى أن جامعة مطروح تمثل منارة العلم في المحافظة ككل، موضحًا أن مصطلح التنمية المستدامة تم إطلاقه منذ الثمانينات،

واكد حرص الدولة على تحقيق كافة أبعاد التنمية المستدامة، متناولًا المؤثرات المستدامة والتي تشمل الطاقة، والغذاء، والمناخ، والمياه، حيث يختلف مفهوم السيادة الغذائية عن مفهوم الأمن الغذائي الذي يتمثل في تأمين احتياجات المواطنين في المجتمعات من الغذاء، كما تناول مصطلح توطين التنمية وهي اكتشاف قدرات المجتمعات بهدف إحداث التنمية، ويتمثل تعريف التقدير الذاتي في استكشاف القوى الكامنة في المجتمعات لإحداث تنمية حقيقية.

خلال المؤتمر تم إهداء درع المؤتمر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، كما تم إهداء الدروع للجهات المنظمة للمؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، برئاسة الدكتور محمد محمود يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، الدكتور رجب اسماعيل مراد القائم بأعمال عميد كلية علوم البترول والتعدين، المهندس محمود عيد الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من عمداء جامعة مطروح وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة من أساتذة وخبراء الطاقة والغذاء والمناخ، وعدد من المختصين من رجال الصناعات البترولية والغذائية، ووممثلي الشركات المشاركة، ومقرر المؤتمر الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز بحوث الصحراء بمطروح.