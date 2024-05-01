الكنيسة الأسقفية تنظم ندوة لتأهيل الشباب لسوق العمل فى ذكرى تحرير سيناء

نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ندوة توعوية لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمناسبة ذكرى احتفال تحرير سيناء، بالتعاون مع المجمع الإعلامي بالسويس وهيئة الاستعلامات والاتحاد العربي للتنمية البشرية، وذلك بالمركز الاجتماعي الأسقفي بمنطقة عرب المعمل بالسويس.

تناول الدكتور خالد منصور، استاذ أصول التربية بجامعة عين شمس وخبير التنمية الإدارية ومدير مركز مصادر التعلم بالتربية والتعليم، في كلمتهِ سبعة محاور رئيسية من ضمنها الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والدينية والاقتصادية لسيناء، مشددا على أهمية سيناء كوجهة سياحية وجهود التنمية الحديثة.

اختتمت الندوة أسماء ناجح، مدرب تنمية بشرية من الإتحاد العربي للتنمية البشرية، بالحديث عن كيفية تأهيل الشباب لسوق العمل وخطوات التأهيل والتدريب المهني من حيث إيجاد فرص عمل وظيفية تناسب مهارات وقدرات العمل وكيفية تطوير تلك المهارات، وذلك بحضور عبير عبد الجليل عبد الظاهر، مدير مجمع إعلام السويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

يذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية .

15a04e57-6548-48cf-8cbf-e4d987d5a6d2

a58e28ce-c68d-4497-8d0b-e8a142ed0b72