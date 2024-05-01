اتحاد القبائل العربية: لا ننسى الدور التاريخي للرئيس السيسي في تنمية سيناء

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور التاريخي للرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، والذي أخذ على عاتقه مكافحة الإرهاب وتحرير سيناء ووضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها، موضحًا أن سيناء هي القطعة الغالية بل هي الأغلى في هذا الوطن.

وقال "بكري"، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "جئنا اليوم إلى هنا، لنعلن ولادة اتحاد القبائل العربية ونعقد مؤتمره التأسيسي على أرض سيناء"، موضحا: "من هنا نبعث برسالة إلى الرئيس السيسي ونقول له إن سيناء والقبائل العربية تقف صفًا واحدًا وتؤكد الولاء والانتماء والتضحية بلا حدود في مواجهة كل من يحاول المساس بأرضنا ووطنا".

وشدد على ان البيان التأسيسي هو نتاج حوار ومناقشات بين رموز القبائل وبين الرموز والوطنية والمجتمعية، موضحًا أن الانطلاقة ستكون إلى آفاق واسعة وسيتم التجول في كل أنحاء مصر.