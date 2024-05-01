وسام أبو علي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي في “كلاسيكو” الدوري الممتاز على ملعب برج العرب في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي