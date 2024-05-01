ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وسام أبو علي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي في “كلاسيكو” الدوري الممتاز على ملعب برج العرب في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم-  محمد هاني 

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية 

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

السويسري مارسيل كولر مواجهة الإسماعيلى فريق الأهلى سام أبو علي