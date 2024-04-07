رئيس جامعة قناة السويس يُتابع فعاليات البرنامج التدريبي لشغل الوظائف القيادية

توجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، إلى مركز تنمية الموارد البشرية؛ لمتابعة فعاليات الدورة الثامنة للبرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف تنفيذي الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام إلى تأهيل المشاركين علمياً وعملياً، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم وأدوارهم القيادية بكفاءة واحترافية، مُوضحا أن البرنامج يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتي تنص على ضرورة اجتياز المرشحين لشاغلي منصب عميد كلية للبرنامج التدريبى.

بينما أفاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرنامج يشمل 7 جلسات تدريبية، يتم خلالها تناول التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم العالي، التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، فن القيادة الجامعية، إدارة الأزمات، ومكافحة الفساد في المؤسسة الجامعية، بالإضافة إلى تناول الجوانب المالية في الجامعات، والجوانب القانونية.

ويقوم بالتدريب مدربون وخبراء محترفون، ومتخصصون في مجالات التدريب المستهدفة.

كما قدم الدكتور عبد الرحيم أحمد الشكر لرئيس الجامعة باسم إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، لاستجابته السريعة لتنظيم هذا البرنامج، والتحدي الأكبر تمثل في عقدها بهذه السرعة.

فيما أوضحت الدكتورة عفاف عطيه، مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن عدد المشاركين بلغ 16 متدرب من الكليات المختلفة - 15 متدرب من داخل جامعة قناة السويس ومتدرب واحد من جامعة دمياط - يُمثلون كليات العلوم، الزراعة، الطب البشري، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، التجارة، والعلاج الطبيعي.

وفي نهاية اللقاء - قام الدكتور ناصر مندور باستطلاع آراء المتدربين، مؤكداً على أهمية دراسة الجوانب المالية والإدارية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

يُذكر أن البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية في نسخته الثامنة يسعى إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية، ويستهدف البرنامج تدريب المرشحين للوظائف القيادية بالجامعة (منصب عميد كلية).