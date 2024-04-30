دوري أبطال أوروبا.. ثنائي برازيلي يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

يواجه فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي اختبارًا صعبًا مساء اليوم الثلاثاء، عندما يتواجه مع نظيره بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة كروية حاسمة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

يُدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيلة قوية تضم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام في خط الوسط، حيث يراهن أنشيلوتي على مهاراته الفنية وقدراته على التحكم في إيقاع اللعب وصنع الفرص، وسيُكمل الثلاثي تشواميني وكروس وفالفيردي خط وسط ريال مدريد.

يُعول أنشيلوتي على سرعة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لقيادة هجوم ريال مدريد، حيث يمتلك قدرات فنية عالية وسرعة كبيرة تُمكنه من اختراق دفاعات بايرن ميونخ. وسيُشكل فينيسيوس ثنائيًا هجوميًا خطيرًا مع النجم البرازيلي رودريجو.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بينما صعد بايرن ميونخ بعد تغلبه على أرسنال.