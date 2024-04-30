32 مؤسسة.. تشارك بملتقى التوظيف الثالث لكلية سياحة وفنادق المنصورة

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ملتقى التوظيف الثالث للكلية تحت شعار “كوادر سياحية.. شركاء في التنمية ” و تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة .

افتتح فعاليات الملتقى الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بحضور الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق ومساعد وزير الأثار الأسبق ، وإشراف الدكتورة دعاء سمير محمد حزه وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة وبحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية، الدكتورة رحاب الشرنوبي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زهري وكيل الكلية للتعليم والطلاب، مقرر الملتقى والدكتورة إسراء أحمد عبد المجيد مدير وحدة متابعة الخريجي والدكتورة ريهام عبد المقصود مدرس بقسم الدراسات السياحية رئيس لجنة الاستقبال .

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن جامعة المنصورة تحرص على بناء شراكات مع الشركات والكيانات الكبرى العاملة فى مجال السياحة والضيافة، كما نؤكد أيضا على تشجيع ودعم التعاون المستمر وترحب الجامعة باستضافة الخبراء للتدريب، وتقديم خبرات عملية وتدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين عمليًا وعلميًا.

وأشار إلى إن هذه الملتقيات تأتى بمردودها الإيجابى في ربط الجانب الأكاديمى بمتطلبات سوق العمل وتجعل الطلاب والخريجين على وعى بالمهارات والتخصصات اللازمة للإلحاق بسوق العمل والاستفادة من خبرات الخريجين والعاملين المشاركين في أعمال الملتقى في توفير فرص عمل للطلاب وحديثى التخرج.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة تدريب الطلاب عمليا حيث بدأت الكلية الإهتمام بالجانب العملي لتدريب الطلاب، وأضاف أن الكلية تتخذ خطوات على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوه كما تسعى الكلية لربط الطلاب بسوق العمل وأن الملتقى التوظيفي يخفف من توتر الطلاب حول مستقبلهم وهو أيضا موجه للطلاب وليس للخرجين فقط.

وأضافت الدكتورة دعاء سمير حزه أنه يشارك في الملتقى (32) من مؤسسات سوق العمل السياحي والفندقي في المعرض المصاحب للملتقى، بمشاركة كوكبة من الخبراء في المجال السياحي والفندقي وتنمية الموارد البشرية كما أكدت اهتمام الكلية بمستقبل خريجيها لذا سعت الكلية أن تكون همزة وصل بين الكلية والمؤسسات فى القطاع السياحى والفندقى.

وقالت الدكتورة إسراء عبد المجيد أن الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الخريجين وتطبيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 التي وضعتها جمهورية مصر العربية في كافة قطاعات الدولة والتي تبنت تنمية قطاع السياحة والآثار.

تضمنت الجلسة الأولى لملتقى التوظيف الثالث "كوادر سياحية ... شركات في التنمية" رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية ومدن الجيل الرابع والدور المجتمعي وريادة الأعمال" قام بإدارة الجلسة حازم نصر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم – نقيب الصحفيين بالدقهلية تناولت الجلسة مناقشة العديد من المحاور: محور "مستقبل التوظيف السياحي في ظل افتتاح مدن الجيل الرابع" ناقشه الدكتورة غادة علي حمود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف، محور " المشروعات القومية وتأثيرها على فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة " قدمه الدكتور حسام محمد محمد درويش رئيس الإتحاد الأفريقي الأسيوي للسياحة والصناعات الحرفية والتقليدية والتجارة الإلكترونية

محور " الدور المجتمعي والوعي البيئي لمؤسسات العمل السياحي والفندقي" قدمه الدكتور محمد عطا الشربيني مدير عام المكاتب السياحية الخارجية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محور " رؤية مصر 2030 وخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة " ناقشه مهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة الإستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ومحور "ريادة الأعمال ودعم الابتكار - والمشروعات متناهية الصغر" ناقشه طاهر الحسيني عطا الله نائب مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدقهلية، الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.

كما تضمنت الجلسة الثانية للملتقى "كوادر سياحية ... شركات في التنمية"

" ملائمة البرامج التعليمية لسوق العمل والتدريب والتنمية المهنية واستحداث الوظائف الخضراء " إدارة الجلسة: الإعلامي أحمد جاد وتم مناقشة محور "ملائمة البرامج التعليمية لمتطلبات سوق العمل السياحي والفندقي" قدمه الدكتور فاروق عطا الله عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة ، ابتهاج عمر الحضري وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي والمرشدين سابقاً، علي كامل منصور رئيس الغرفة الفرعية للمنشآت والمطاعم السياحية لمحافظات شمال ووسط الدلتا ومدن القناة ومحور " استحداث الوظائف الخضراء في ضوء الاستدامة "

ناقشه صفاء شكري عبد العظيم مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير مركز المعلومات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

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