أضرار أدوية زيادة الوزن على الصحة والجسم

يلجأ الكثير من الناس للتخلص من النحافة وزيادة الوزن عن طريق تناول ادوية تساعد على زيادة الوزن ولا يعرف الكثير منهم اضرار تلك الادوية على الصحة والجسم والمضاعفات التي قد تحدث لمن يتناول تلك الادوية، حيث تقوم تلك الادوية بتغير شهية الشخص وقد يصل مضاعفاتها لاصابة الشخص بامراض خطيرة وتبرز "البوابة نيوز" كل ما تريد معرفته عن ادوية زيادة الوزن.

-حالات يصف فيها الطبيب ادوية زيادة الوزن:

فقدان الشهية نتيجة الاصابة بالامراض مثل الاكتئاب ويسبب فقدان الوزن وفقدان الشهية فقدان للكتلة العضلية ومخاطر الاصابة بالعدوى والامراض وفقدان الطاقة.

فشل القلب الاحتقاني.

الانسداد الرئوي المزمن.

امراض الكلى المزمنة.

الاورام الخبيثة.

ويلجأ الطبيب الى وصل ادوية تساعد على فتح الشهية وتناول الطعام.

-اضرار ادوية فتح الشهية:

الشعور بالغثيان.

الاسهال.

التعرق والصداع.

المزاج السيء.

انخفاض ضغط الدم.

ارتفاع معدل السكر.

عدم وضوح الرؤية وجفاف الجلد.



-طرق طبيعية لفتح الشهية:

تناول وجبات منتظمة حتى لو وجبات صغيرة على عدة مرات بانتظام يوميا.

تناول المكسرات والفواكه

تناول اطعمة ومشروبات غنية بالمعادن.

الابتعاد عن الاطعمة التي تزعج المعدة.

ممارسة التمارين الرياضية.

اعداد الطعام المفضل وتزينه لفتح الشهية.