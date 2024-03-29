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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قناة السويس تحتفي بذكرى تعويم «إيفرجيفن»: إنجاز مصري يُثبت القدرة على مواجهة الأزمات

سفينة الحاويات البنمية
سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN»
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احتفت قناة السويس اليوم بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية «إيفرجيفن» التي جنحت في القناة في مارس 2021، مما أدى إلى انسدادها لأكثر من 6 أيام.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال تفقده متحف قناة السويس، أن هذه الأزمة أثبتت لمجتمع الملاحة الدولي جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة، وقدرة رجال الهيئة على التعامل مع أي حادث.

وأضاف ربيع، أن تعويم سفينة الحاويات إيفرجيفن كان ملحمة مصرية تمت بأيادٍ مصرية، ووحدات ومعدات مصرية، وشدد على أن الفكر المخطط لتعويم السفينة كان فكرًا مصريًا خالصًا بابتكار أسلوب جديد في أعمال الإنقاذ البحري باستخدام التكريك لأول مرة.

وأشار ربيع، إلى أن هذا الإنجاز حظي بالعديد من الإشادات الدولية وجاوز توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري.

وأكد ربيع، أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» كانت أزمة مُركبة وغير مسبوقة تكللت جهود إدارتها بالنجاح بفضل بطولة القائمين على أعمال الإنقاذ والدعم الكامل من القيادة السياسية.

وأوضح ربيع أن متحف قناة السويس هدفه الأساسي حفظ وتوثيق تاريخ القناة، وتسجيل لحظاتها الفارقة وأحداثها الهامة، وما مرت به من تحديات على مدار تاريخها، وشدد على أن المتحف سيظل ذاكرة القناة وشاهدا على ماعاصرته وما تشهده من أحداث.

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