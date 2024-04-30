بيراميدز يفقد خدمات 6 لاعبين أمام إنبي في الدوري

يفتقد فريق نادي بيراميدز عدد كبير من اللاعبين المؤثرين في مواجهة انبي بالدوري، بسبب الإصابة والإيقاف.

يحل بيراميدز ضيفا على إنبي في السابعة مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

يفتقد الفريق لجهود الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم: محمود زلاكة الذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي.

ويغيب كابتن الفريق وقلب الدفاع الدولي علي جبر والذي يعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف.

ويغيب أيضا إسلام عيسى والذي يعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.