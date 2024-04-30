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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسة.. فيتامين مفيد للبشرة خطر على صحة القلب

فيتامين b3
فيتامين b3
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تلجأ الكثير من النساء لتناول العديد من الفيتامينات الصحية على البشرة والشعر بدون معرفة المعلومات الكافية عن تلك الفيتامينات وأضرارها على الصحة وتأثيرها الجانبي على صحة الجسم واثبتت دراسة حديثة ان هناك احد الفيتامينات الشهيرة التي تستخدم من تجل جمال ونضارة البشرة قد يعرض القلب لخطر النوبات القلبية، حيث تحذر الدراسة التي اجراها قسم علوم القلب احد المراكز الطبية بالولايات المتحدة الامريكية ان اصحاب امراض القلب والاوعية الدموية من تناول فيتامين B3.

يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية، يعمل هذا الفيتامين على تحسين الجلد والشعر والاظافر ومضاد للشيخوخة ولكن يحتوي الفيتامين على النياسين الذي يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ونشرت الدراسة في مجلة nature medicine وتؤكد ان هناك العديد من الاطعمة التي تحتوي على فيتامين b3 لذلك لا يحتاج الشخص تناولها على شكل مكملات غذائية فلا يوجد ضرر من تناولها بالاطعمة على الصحة ولا يجب تناولها ابدا بدون استشارة طبية.

ومن ضمن الاطباء المشاركين في الدراسة "ستانلي هازان" والذي اكد ان الاكتشاف توصلوا اليه عن طريق الصدفة فبعد تشخيص عدة اشخاص بامراض القلب والاوعية الدموية ويخضعون للعلاج كانوا يبحثون عن مركبات موجودة في الدم لديهم لمعرفة الاشياء التي ساهمت في حدوث نوبة قلبية او سكتة دماغية فوجدوا مركب 4py اتضح انه مرتبط باصابات القلب والمركب مصنوع من النياسين الزائد.

الفيتامينات الصحية فيتامين B3 امراض القلب والأوعية الدموية