تضرر 127 أسرة من حادث انهيار جسر عين غصين في الإسماعيلية

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، العمل لمواجهة كارثة انهيار غرق الأراضي الزراعية بقرية الكوبانية بقرية عين غصين وذلك عقب الانهيار الجزئي بترعة السويس بالإسماعيلية.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالعشرات من اللوادر والمعدات وذلك للسيطرة على تسرب المياه.

وحسب حصر لمسئولي التضامن أكدوا أن عدد الأسر المتضررة من الحادث بلغ 127 أسرة فيما لم يتم حصر مساحات الأراضي .

وقامت مديرية الري في محافظة الإسماعيلية، بغلق مصدر المياه الذى تسبب في انهيار جانب ترعة قرية الكوبانية، وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع بـ 20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

من جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية صباح اليوم، بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

التوجه إلى موقع الحادث

كما توجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر و أعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم.

وشهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل انهيار جزئي لإحدى جوانب الترعة مما اسفر إلى غرق الأراضي الزراعية وعدد من المنازل .