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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق بمصنع زيوت بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

على حريق محدود اندلع
على حريق محدود اندلع بمصنع زيوت بالقنطرة شرق الإسماعيلية
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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق محدود اندلع بمصنع زيوت بالقنطرة شرق الإسماعيلية.  

وكان قد تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية اخطارا يفيد باندلاع حريق محدود بأحد مصانع الزيوت الواقعة بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذى تم إخماده وجار عمليات التبريد .

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق .

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