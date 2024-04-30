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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مديرة مركز تدريب التجارة الخارجية تتسلم جائزة "المساهمة المتميزة"

تسليم جائزة المساهمة
تسليم جائزة المساهمة المتميزة
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تسلمت الدكتورة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية جائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، الممنوحة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

وقالت الدكتورة/ ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية إن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في تطوير مهارات العاملين في مجال الصادرات وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة وذلك في اطار توجيهات المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث قام المركز بتدريب مئات من المصدرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

وأشارت  إلى أن هذه الجائزة تمثل تقديرا لدور المركز فى رفع مهارات وبناء القدرات لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، و حافزاً لتشجيع المزيد من الابتكار والتميز. 

المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة البنك الإسلامي للتنمية مديرة مركز تدريب التجارة الخارجية جائزة المساهمة المتميزة في تنمية وتطوير التجارة بين الدول الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024