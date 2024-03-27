حريق هائل يلتهم أرض زراعية بمدينة القصاصين في الإسماعيلية

تواصل الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية السيطرة على حريق نشب في أرض زراعية بهيش ومخلفات زراعية في مركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة من الحماية المدنية و٥ سيارات من مركز ومدينة القصاصين، كما تم الدفع بسيارات إسعاف، ٢ لودر.

كما تابع محافظ الإسماعيلية السيطرة على الحريق هيش بمدينة القصاصين، وذلك عن طريق إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية أو مادية.

وبالفحص الأولي بحريق قرية الدواويس بالقصاصين كانت هناك مخلفات زراعية معاد تدويرها، ولا توجد خسائر في الأرواح ولا خسائر مادية حتى الآن وجارى التبريد والمتابعة.

وتواجد كلًا من اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة واللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ للطوارئ والمتابعة بغرفة السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة وصول الدعم من إدارة الحماية المدنية برئاسة مدير إدارة الحماية المدنية، بمعاونة فرق طوارئ وحدات التنمية المحلية للقصاصين تحت إشراف رئيس مركز ومدينة القصاصين وقد تم الدعم بعدد (٥) عربة مياه وماكينات المياه وعدد (٤) لودر وعدد(٢) عربة إسعاف وجارى التبريد والمتابعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات الحادث.

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