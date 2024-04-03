مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالدقهلية

اعتمد أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام2023/2024 والتى تبدأ فى 8 مايو المقبل.

محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقال محافظ الدقهلية ان هناك 1مليون و25 الف و 387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول الذى جرى اعتمادها واهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

من جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والسادس الابتدائي من يوم ٨الي ١٥مايو والصف الخامس من ٩الي١٦مايو ،وفي المرحلة الإعدادية العامة ، الاول الاعدادي من يوم ٨الي١٥مايو ، والثاني الإعدادي من ٩الي ١٦مايو ، والثالث الإعدادي من ١٨الي٢٣مايو.

وأصاف: امتحانات الاعدادية المهنية، الصف الاول الاعدادي المهني من ٨ الي ١٦ مايو والصف الثاني الاعدادي المهني من ٩الي١٦مايو والصف الثالث الاعدادي المهني من ١٨الي ٢٣مايو.

وفي المرحلة الثانوية العامة الصف الاول الثانوي العام من 8 الي 22 مايو، والصف الثاني الثانوي العام من ٩الي ٢٣مايو ، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 8 الي 9 مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 8 الي 11 مايو.

وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 8 الي 13 مايو والصف السادس من٨الي١٢ ، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 8 الي 13 والثالث الاعدادي مكفوفين من 18 الي 23 مايو، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 8 الي 23 والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من ٩الي ٢٣ مايو.

وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من ٨الي١٢مايو ، ومن الصف السادس الي الثامن من ٨الي١١مايو ، والصفوف الاول والثانى الاعدادى من٨الي١٣مايو ، والصف الثالث الاعدادي من١٨الي٢٣مايو ، والصف الاول الثانوي من ٨الي٢٢مايو، والصف الثاني الثانوي من 9 الي23، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٨الي٢٣مايو والصناعي من ٨الي٢٣مايو والتجاري من 8 الي 23 مايو .