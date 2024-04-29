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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بسبب أولمبياد باريس.. مصر تشارك بمنتخب الناشئين في بطولة إفريقيا للكبار بأنجولا

إدريس
إدريس
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يستعد منتخب مصر للسباحة “القصيرة، والمياه المفتوحة” للمشاركة في بطولة إفريقيا للسباحة، وتقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل في أنجولا، ضمن خطة الإعداد لمحاولة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المتوقع أن يحصد منتخب مصر للسباحة عدة ميداليات في البطولة، إلا أن البعثة هذا العام تشارك بمنتخب مصر للسباحة للناشئين.

ويأتي ذلك القرار بسبب رغبة مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس، في الحفاظ على القوام المنتخب الأول للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس المقبل .

وتربع منتخب مصر للسباحة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية في أكرا عاصمة غانا على رأس قائمة الفائزين بميداليات دورة الألعاب الأفريقية.

وجاءت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 79 ميدالية متنوعة بواقع 46 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

بسبب اولمبياد باريس بطولة إفريقيا للكبار بأنجولا مايو المقبل في أنجولا التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024