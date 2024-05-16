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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البحرين تتسلم رئاسة القمة العربية الـ33 من المملكة العربية السعودية

قمة البحرين
قمة البحرين
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تسلمت مملكة البحرين رئاسة الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة (32) للقمة العربية.
جاء ذلك عقب كلمة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مستهل أعمال قمة البحرين العربية لعام 2024 المنعقدة اليوم /الخميس/ في العاصمة البحرينية (المنامة).
وألقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة بلاده في مستهل أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي بدأت بكلمة ولي العهد السعودي.
وتناقش قمة البحرين العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي.

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