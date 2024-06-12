الأردن يرسل 8 شاحنات محملة بمساعدات طبية وعلاجية إلى الضفة الغربية

استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميدانى الأردنى "نابلس 3" وصولها إلى نابلس،لأداء واجبها الإنسانى والطبى فى تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء فى الضفة الغربية ومدينة نابلس، والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

ورافقت الطواقم الطبية ثماني شاحنات محملة بمساعدات طبية وعلاجية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية تقوم على الخدمة فيها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.

وبدأ أفراد الطواقم فور وصولهم باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار،والمباشرة باستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس 2"وصلت إلى عمان اليوم "الأربعاء"،بعد أن أدت واجبها،وكان في استقبالهم مدير الدفاع الجوي الميداني الملكي.