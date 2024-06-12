محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الأضحى

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٥.

ومن جانبه، صرح أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بأنه تم ضخ كميات من اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأحياء المحافظة الثلاثة بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٥؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمجازر بجميع أنحاء المحافظة؛ من أجل تقديم منتج آمن حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكل المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من اتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة لضبط الأسواق وتطبيق الأسعار الرسمية.