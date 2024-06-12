الثانوية العامة 2024.. ننشر صور غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمنيا

تابع حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع، لحل أي مشكلات أو عوائق.



واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام دخول الطلاب بجميع اللجان بالإدارات التعليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر.

مع التأكيد على منع الهواتف المحمولة، وأي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا.

وشدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان، والبالغ عدد (٣٠٤٧٨) طالبا وطالبة، موزعين على (١٠٠) لجنة امتحانية.

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