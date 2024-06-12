في 9 أسابيع.. إيرادات فيلم «شقو» تخطت 78 مليون جنيه

حقق فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف ويسرا، إيرادات ضخمة طوال 9 أسابيع عرض، تتخطى الـ 78 مليون جنيه تقريبا، حيث نجح في تحقيق إيرادات 207 آلاف جنيه في آخر أيام عرضه، أمس الثلاثاء.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا ودينا الشربيني وعباس أبوالحسن ووليد فواز ومحمد جمعة وتأليف وسام صبري، والفيلم مأخوذ عن عمل أدبي، ومن إخراج كريم السبكي.

وتشهد دور العرض السينمائية تنافس كبير بين أفلام السينما في موسم عيد الفطر بـ 6 أفلام هي، شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم ع الماشي بطولة على ربيع وكريم عفيفي، فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والسرب بطولة أحمد السقا، بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، تاني تاني بطولة غادة عبدالرازق.