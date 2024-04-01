محافظ مطروح يعتمد الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بمطروح، وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ٣٠ مايو القادم.

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، و توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم ٨ مايو وتنتهي ١٦مايو ٢٠٢٤، حيث سيتم التبادل بين امتحانات صفوف النقل الرابع و الخامس والسادس الابتدائي.



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى يوم ٨مايو وتنتهي يوم ١٦ مايو المقبل ، موضحاً أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم ١٨ حتى ٢٣ مايو المقبل.

وأشار إلى أن امتحانات المرحله الاعداديه والثانوي التكميلي للصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوى في الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ مايو القادم.

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من ٨ وحتى ٢٣ مايو لمدة ١٤ يوماً بالتبادل بين الصفين ،و تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم ٨ حتي٢٢ مايو ٢٠٢٤وذلك لمدة ١٣ يوماً

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تستبعد الإجازات الرسمية من أعمال الامتحانات، كما سيعقد امتحانات التكميلي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في الفترة من ٢٠٢٤/٤/٢٧ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠

كما تعقد الاختبارات العملية والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات قبل انعقاد الامتحانات بأسبوعين، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.